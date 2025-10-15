Євгенія Матвєєва поховали на Київщині, фото: «Слідство.Інфо»

Міський голова тимчасово окупованого Дніпрорудного Василівського району Запорізької області Євгеній Матвєєв помер у російському полоні від чисельних травм і ушкоджень.

Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на отриману від Офісу генпрокурора відповідь на запит.

Смерть настала від закритої тупої травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодженням легень і листків плеври, — вказано у відповіді ОГП на запитання про причини смерті.

За даними прокуратури, мер Дніпрорудного помер 7 вересня 2024 року у слідчому ізоляторі № 3 міста Кізел Пермського краю РФ.

У прокуратурі додали, що наразі у провадженні про підозру особам не повідомлялось. Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими СБУ.

Матвєєв з початком повномасштабного вторгнення посадовець постійно перебував на робочому місці й організував усе необхідне для життєдіяльности містян та оборони.

У березні 2022 року російські загарбники викрали Матвєєва на блокпості. Його подальша доля довгий час була невідома.

У грудні 2024 року стало відомо, що тіло Матвєєва повернули в Україну в межах репатріації. Поховали його в Бучі Київської області.

«Слідство.Інфо» у вересня 2025 року, з посиланням на двох звільнених з полону військовослужбовців, писало, що 63-річного Матвєєва до смерті забили під час переведення до СІЗО № 3 міста Кізел.

Джерело: LIGA.net