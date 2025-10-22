Новини
«Шахеди» атакували Харків вранці 22 жовтня, фото: «Укрінформ»

«Шахед» вдарив по дитсадку у Харкові, є поранені діти — мер

22 жов 2025, 11:54
999

Російські загарбники сьогодні, 22 жовтня, вранці атакували Харків безпілотниками типу «шахед».

Сталося влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару виникла пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває, — додав Терехов.

Пізніше Терехов повідомив, що одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку, ще п’ятеро поранені.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму Telegram-каналі, що внаслідок ворожої атаки Харкова загинув 40-річний чоловік.

На цей час відомо загалом про 5 постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


