Українська ППО вночі знешкодила 92 з 130 ворожих БпЛА. Фото:

Україна знову зазнала масованої атаки російських безпілотників.

Починаючи з 19.00 22 жовтня окупанти запустили 130 різноманітних дронів з Чауди в окупованому Криму та російських Курська, Міллєрово, Шаталово, Орла й Приморсько-Ахтарська. Серед безпілотників було близько 80 дронів-камікадзе «Shahed», а інші — це «Гербера» й БпЛА інших типів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Відбивали російську атаку зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося знешкодити 92 російські цілі на півночі та сході країни. А влучання 25 «шахедів» відбулося на 11 локаціях, а падіння уламків зафіксували на 11 локаціях.

У Повітряних силах додали, що ворожа атака досі триває — в українському повітряному просторі перебували декілька російських дронів.

Нагадаємо, минулої ночі російські дрони атакували Київ. У столиці постраждали семеро осіб — двоє з них перебувають на амбулаторному лікуванні, а решту довелося госпіталізувати. Пошкодження інфраструктури зафіксували у Подільському, Оболонському та Деснянському районах.