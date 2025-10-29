Новини
Ракурс
Молоді надаватимуть гранти на старт бізнесу, фото: GoodFon

Молодь віком 18−25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу — Свириденко

29 жов 2025, 21:37
В Україні розширюють грантову програму «Власна справа».

Про це сьогодні, 29 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, із 2026 року розміри грантів будуть підвищені:

  • до 100 тис. грн — без створення робочих місць;
  • до 200 тис. грн — за одне місце;
  • до 350 тис. грн — за два.

Молодь віком 18−25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу. Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант, — розповіла вона.

Також розширюється підтримка для ветеранів і їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки, дорослі діти. А сім’ї загиблих захисників України — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Грантова програма «Власна справа» — це складова політик підтримки українських виробників «Зроблено в Україні». Вона вже допомогла понад 32 тисячам українців відкрити бізнес, створити 46 тисяч робочих місць і залучити понад 5 млрд грн в економіку, — зазначила Свириденко.

Подати заявку та дізнатись деталі можна через «Дію» або в центрах зайнятості. Запрошуємо охочих! — додала вона.

Джерело: Ракурс


