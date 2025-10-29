Новини
Володимир Зеленський, скріншот відео

Найскладніше зараз на Покровському напрямку — Зеленський

29 жов 2025, 22:59
Найбільш складною зараз є ситуація на Покровському напрямку.

Про це сьогодні, 29 жовтня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмовами з головнокомандувачем та начальником Генштабу про ситуацію на фронті.

Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там — це результат для всієї нашої держави, — зазначив Зеленський.

Ситуація в Купʼянську залишається непростою, але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції, — додав він. — Десятки штурмових дій за добу на Олександрівському напрямку.

Крім того, за словами Зеленського, обговорювалося і планування українських далекобійних операцій.

Єдиний сценарій — це примус Росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює. І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами, і головне — підтримка нашої армії, всіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні, — наголосив Зеленський.

