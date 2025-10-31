Україна може отримати ракети «Томагавк», фото: «Укрінформ»

Пентагон дав Білому дому «зелене світло» на постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США.

Втім, остаточне політичне рішення у цьому питання залишається за президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела серед американських та європейських чиновників.

Раніше цього місяця під час робочого обіду з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що не хотів би надавати ракети Україні, оскільки «ми не хочемо віддавати те, що нам потрібно для захисту нашої країни».

Зазначається, що Об'єднаний штаб повідомив Білий дім про свою оцінку на початку цього місяця, безпосередньо перед зустріччю Трампа із Зеленським. Трамп також заявив за кілька днів до зустрічі із Зеленським, що США мають «багато Томагавків», які потенційно можуть надати Україні.

Тому американські та європейські чиновники були здивовані, коли через кілька днів Трамп різко змінив свою позицію, заявивши під час вступного слова на робочому обіді в Білому домі з Зеленським, що США «потрібні» «Томагавки»". Потім він сказав Зеленському за закритими дверима, що США не надаватимуть їх — принаймні, поки що.

Рішення Трампа було ухвалене наступного дня після його телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, який повідомив Трампу, що ракети «Томагавк» можуть вразити великі російські міста, такі як Москва і Санкт-Петербург, що не матиме значного впливу на хід бойових дій, але завдасть шкоди відносинам між США і Росією, — зазначає видання.

За інформацією джерел видання, Трамп не відмовився від ракет повністю і адміністрація підготувала плани щодо їх швидкого постачання Україні, якщо президент США дасть відповідний наказ.

Втім, хоча Пентагон не має занепокоєнь щодо запасів, американські військові чиновники все ще намагаються вирішити, як Україна буде навчатись і застосовувати ракети, повідомили джерела видання.

Так, одне з невирішених питань — як Україна буде запускати ракети, якщо США їх надасть. Річ у тім, що «Томагавки» зазвичай запускаються з надводних кораблів або підводних човнів, але ВМС України не в тому стані, щоб забезпечити таку можливість.

