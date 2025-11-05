Латвія передасть Україні 21 бронетранспортер Patria. Фото:

Латвія передасть Україні 21 бронетранспортер Patria вітчизняного виробництва.

Цей БТР вже буде оснащений кулеметами калібру 12,7 мм та боєприпасами. Також українській армії передадуть запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів, а також мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Латвії.

За словами латвійського міністра оборони Андріса Спрудса, передача цих машин буде не лише підтримкою для ЗСУ, але й дозволить перевірити міцність і можливості латвійських броньованих машин в реальних бойових умовах.

Як відомо, бронетранспортер Patria 6×6 розроблений у Фінляндії, а в Латвії його виготовляють у кількості 160 одиниць на рік. Цей БТР перебуває на озброєнні армій Фінляндії, Швеції та Латвії.

Машина призначена насамперед для транспортування особового складу, однак вона може адаптуватися для виконання інших завдань. На БТР можна встановити кулемет, бойовий модуль або міномет. Вага машини становить 24 тони, вона може розвивати швидкість до 100 км/год.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Франція і Велика Британія оголосили про нові поставки зброї для України. Париж пообіцяв відправити додаткові ракети Aster для системи ППО SAMP/T і винищувачі «Міраж». А Лондон передасть Києву 5 тис. ракет багатоцільового призначення, які мають посилити українську протиповітряну оборону.