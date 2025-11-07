Прикордонники зустрілися з Анджеліною Джолі. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники зустрілися з американською акторкою Анджеліною Джолі.

Прикордонники подякували зірці за підтримку України, бо вона продовжує закликати світову спільноту допомагати переселенцям та тим, хто страждає від наслідків російсько-української війни. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Зазначається, що в знак вдячності прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону подарували Джолі набір національної символіки України та коїн ДПСУ.

Також Прикордонна служба опублікувала фото українських прикордонників з Анджеліною Джолі під час її візиту до України.

Тим часом у мережі поширили фото нібито Анджеліни Джолі в Тернополі. Місцеві Telegram-канали, які обговорюють можливий візит акторки, писали, що зірку Голлівуду помітили на одній із АЗС міста. Офіційного підтвердження або коментарів цій інформації немає.

Нагадаємо, днями голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв та Херсон разом з міжнародною благодійною організацією Legacy Of War Foundation. Актриса поспілкувалася з місцевими медиками, сім’ями та волонтерами, а особливу увагу приділила зустрічам з дітьми.

Не обійшлося й без курйозів. Так, у Миколаївській області одного охоронців Джолі затримало ТЦК та відвезло у військоммат. Зірці довелося особисто втручатися в ситуацію, але доля особи з її кортежу залишається невідомою.