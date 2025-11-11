Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 листопада (з 18.00 10 листопада), атакували Україну загалом 119 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Міллєрово, Орла та Брянська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Основний акцент удару — прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина, — розповіли в Повітряних силах. — Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30: