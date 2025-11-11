Ракурсhttps://racurs.ua/
119 БПЛА атакували Україну в ніч на 11 листопада — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 листопада (з 18.00 10 листопада), атакували Україну загалом 119 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Міллєрово, Орла та Брянська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Основний акцент удару — прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина, — розповіли в Повітряних силах. — Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни;
- зафіксовано влучання 59 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
