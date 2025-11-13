Рашисти за добу втратили 1 тис. 180 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 155 тис. 360 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 180 осіб. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 344 танки;

23 тис. 567 бойових броньованих машин;

34 тис. 388 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 540 одиниць РСЗВ;

1 тис. 242 одиниці засобів ППО;

428 літаків;

347 гелікоптерів;

79 тис. 945 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 926 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

67 тис. 211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 996 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, рашисти здійснили 3 тис. 901 обстріл, зокрема 130 — із РСЗВ, та залучив для ураження 3 тис. 762 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Варварівка та Зелений Гай Запорізької області, — розповіли у Генштабі.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вчора уразили: