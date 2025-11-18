Українська ППО вночі знешкодила 101 зі 118 ворожих цілей. Фото:

Російська армія завдала чергового масованого удару по Україні за участю ракет та БпЛА.

У ніч на 18 листопада ворог запустив чотири балістичні ракети «Іскандер-М» із Ростовської та Воронезької областей РФ. Ще 114 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших летіли з російських Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська й Чауди в окупованому Криму. Близько 70 дронів були «Шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Проти ворожих цілей боролися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Попередньо відомо, що протиповітряна оборона збила та подавила 101 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях. Крім того, на двох локаціях впали уламки.

Під обстрілами була, зокрема, й Чернігівська область. В обласній військовій адміністрації поінформували, що ворог атакував місто Городня «Шахедами». Внаслідок обстрілу загинули цивільні жінки 75 і 72 років й були пошкоджені домівки. Також приліт прийшовся по будівлі непрацюючого підприємства. На місцях влучань виникли пожежі.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованих ударів по Дніпру та Харківщині. У Дніпрі та районі внаслідок атаки виникли пожежі, були пошкоджені житлові будинки та підприємства. А в Харківській області ворог вдарив ракетами по Берестину. Там загинула 17-річна дівчина, а ще дев’ятеро людей постраждали.