ССО здійснили успішний наліт на позиції окупантів під Покровськом. Фото:

ССО здійснили успішний наліт на позиції окупантів під Покровськом (ВІДЕО)

24 лис 2025, 10:55
Українські ССО провели успішний наліт на ворожі позиції на Покровському напрямку.

Бійцям 3-го полку наказали провести наліт на окупантів, які не дозволяли евакуювати поранених піхотинців, які були заблоковані на своїй позиції. Про це Сили спеціальних операцій Збройних сил України 24 листопада повідомили у Telegram.

Зазначається, що загін SWORD GROUP, використовуючи сприятливі погодні умови, зайшли в зону бойового зіткнення і знищили двох загарбників. Ще один вирішив здатися у полон.

Дії спецури дозволили розблокувати позицію суміжних підрозділів. Трьох полонених українських захисників евакуювали за допомогою наземного робота.

Нагадаємо, 18 листопада група Сил спеціальних операцій провела успішну зачистку позицій російських загарбників у лісовому масиві на Північно-Слобожанському напрямку. Відео бойової роботи ССО опублікували в мережі.

Джерело: Ракурс


