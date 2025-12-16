Наслідки російського обстрілу Донеччини, фото: ДСНС

Ракурс

Російські загарбники вчора, 15 грудня, атакували дронами місто Дружківка Донецької області, поранено людину.

Також виникли пожежі складської будівлі, ємності автоцистерни та сміття. Надзвичайники ліквідували загоряння на площі 520 кв. м. Про це повідомила прес-служба ДСНС Донеччини.

Крім того, під прицілом ворога також інші населені пункти області:

у Білозерському внаслідок російських обстрілів загорілася покрівля літньої кухні. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу;

окупанти завдали удару по селу Мирне Слов’янської громади. Внаслідок обстрілу загорілася господарська споруда. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 кв. м;

у Краматорську рятувальники ліквідували пожежу зруйнованих будівельних конструкцій адміністративної будівлі на площі 10 кв. м, що виникла внаслідок обстрілу.