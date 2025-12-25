Рашисти за добу втратили 860 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n211087-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-860-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 201 тис. 230 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 860 осіб. Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 456 танків;

23 тис. 801 бойову броньовану машину;

35 тис. 435 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 579 одиниць РСЗВ;

1 тис. 263 одиниці засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптери;

94 тис. 797 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 107 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

71 тис. 274 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 29 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

Рашисти вчора завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 193 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 6 тис. 393 дронів-камікадзе та здійснили 4 тис. 15 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 88 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів керованими бомбами, зокрема, по населених пунктах:

Уланове, Нововасилівка Сумської області;

Тихе Дніпропетровської області;

Залізничне, Тернувате, Воздвижівка, Лугівське, Варварівка, Цвіткове, Прилуки, Гуляйполе, Запоріжжя, Новоданилівка, Новояковлівка Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження особового складу та два пункти управління БПЛА противника.