Росіяни, ймовірно, готують «інформаційне алібі» для провокації з хімзброєю

Рашисти запустили хвилю дезінформації про нібито підготовку «української хімічної провокації» на Харківщині — ЦПД

5 січ 2026, 20:55
Російська пропаганда запустила хвилю дезінформації про нібито підготовку «української хімічної провокації», щоб дискредитувати Сили оборони України.

Про це сьогодні, 5 січня, повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації РНБО.

Окупаційні структури рф на Харківщині поширюють заяви про начебто прибуття підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ до Ізюма й підготовку «теракту» з використанням хімічних речовин у період з 6 по 8 січня, — зазначають у ЦПД.

У ЦДП наголошують, що ця пропагандистська кампанія може бути прикладом класичної тактики «інформаційного алібі» — Росія може заздалегідь приписувати Україні дії, до яких сама системно вдається, створюючи інформаційне прикриття для можливих власних провокацій або злочинів.

Окремим елементом маніпуляції є звернення до релігійної тематики. Вигадана провокація привʼязується до дат «православного Різдва». У такий спосіб ворог намагається створити негативний образ України та налаштувати населення проти української держави, — додали у ЦПД.

Зазначається, що такі заяви російських окупаційних структур не підкріплені жодними доказами та є елементом інформаційної війни.

Натомість факти застосування хімічних речовин російськими військами неодноразово фіксувалися українською стороною та міжнародними організаціями, а сама рф перебуває під санкціями за використання хімічної зброї, — наголошують у ЦПД.

