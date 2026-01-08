Біля Туреччини дрон атакував нафтовий танкер, який йшов у російський порт. Фото:

Ракурс

Безпілотники атакували нафтовий танкер Elbus в Чорному морі.

Атака на судно сталася в близько 48 км від узбережжя Туреччини. Внаслідок влучання у танкера пошкоджена верхня частина. Попередньо, екіпаж не постраждав. Про це повідомило турецьке видання Ortadogu та низка інших ЗМІ.

Зазначається, що танкер, який ходить під прапором Палау, вже буксирують до порту Інеболу. Там судну проведуть технічний огляд. Згодом відповідні служби спробують встановити, хто організував атаку і які збитки вона завдала. Офіційно цю ситуацію ще не коментували.

Наразі відомо, що танкер Elbus йшов до російського порту Новоросійськ.

Нагадаємо, в грудні минулого року в нейтральних водах Середземного моря, за понад 2 тис. км від України, підрозділ «Альфа» Служби безпеки України уразив повітряними безпілотниками танкер російського тіньового флоту «QENDIL». У момент спецоперації судно не перевозило жодних вантажів, тож ця атака не становила загрози для екологічної ситуації в регіоні.

Джерело: Ortadogu