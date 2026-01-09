Чому у Києві зливають воду з системи опалення, пояснили у КМДА

Мережа опалення Києва постраждала через російську атаку в ніч на 9 січня, фото: reNews

https://racurs.ua/ua/n211367-chomu-u-kyievi-zlyvaut-vodu-z-systemy-opalennya-poyasnyly-u-kmda.html

Ракурс

Народний депутат Олексій Кучеренко сьогодні, 9 січня, вдень на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що, за його інформацією, у багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

Згодом прес-служба Київської міської державної адміністрації у своєму Telegram-каналі опублікувала повідомлення, у якому зазначила, що «злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла».

Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання, — розповіли у КМДА.

У КМДА наголошують:

злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час;

таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу — це вимога безпеки.

Такі рекомендації Уряду діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, — зазначили у КМДА. — Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб'єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією.

Зазначається, що цієї ночі Київ вже вчетверте зазнав масованого комбінованого обстрілу і сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені — ворог випустив по місту 36 ракет, як балістичних, так і крилатих, та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без постачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла, — зазначили у КМДА.

У КМДА додали, що з ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об'єктах, попри ризики й негоду: