В Україні заборонили «1C: Бухгалтерію»

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оприлюднила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання.
Створення цього переліку, передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 року № 1335, є системним кроком у напрямі посилення захисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури від сучасних кіберзагроз, — зазначається в повідомленні на сайті служби.
У Держспецзв’язку зазначили, що, відповідно до затвердженого порядку, здійснюють формування та ведення такого переліку:
Він є централізованим та офіційним джерелом інформації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, державних підприємств та операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприпустимі ризики для національної безпеки.
Наголошується, що цей перелік є динамічним та буде оновлюватися та доповнюватися.
Відмова від використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є запорукою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії рф, — додали у відомстві.
Перелік наразі включає 27 відомих програм, пов’язаних з російським ТзОВ «1С»:
- 1C: Бухгалтерія 8 для України
- 1C: Бухгалтерія 8 для України Базова
- 1C: Бухгалтерія 8 для України. Учбова версія
- 1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України
- 1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України
- 1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України Базова
- 1C: Підприємство 8. Управління торгівлею для України
- 1C: Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України
- 1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України
- 1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України Базова
- 1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України (1С: Управління торговим підприємством 8, 1С: УТП8)
- 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України (1С: Бухгалтерія 8 для бюджетних установ)
- 1С: Підприємство 8. Зарплата та кадри для бюджетних установ України (1С: Зарплата та кадри для бюджетних установ України)
- 1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України
- 1С: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України
- 1С: Підприємство 7.7. Бухгалтерський облік для України (1С: Бухгалтерія 7.7.)
- 1С: Торгівля і Склад 7.7. для України
- 1С: Зарплата і Кадри 7.7. для України
- 1С: Підприємство 7.7. Комплексна поставка для України
- 1С: Підприємство 7.7. Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України
- BAS ERP
- BAS Управління холдингом
- BAS Документообіг КОРП
- BAS Управління торгівлею
- BAS Роздрібна торгівля
- BAS Бухгалтерія КОРП
- «UA-Бюджет»