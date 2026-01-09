В Україні заборонили «1C: Бухгалтерію»

В Україні заборонили популярну бухгалтерську програму, фото: Бізнес-центр «Полісся»

Ракурс

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оприлюднила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання.

Створення цього переліку, передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 року № 1335, є системним кроком у напрямі посилення захисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури від сучасних кіберзагроз, — зазначається в повідомленні на сайті служби.

У Держспецзв’язку зазначили, що, відповідно до затвердженого порядку, здійснюють формування та ведення такого переліку:

Він є централізованим та офіційним джерелом інформації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, державних підприємств та операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприпустимі ризики для національної безпеки.

Наголошується, що цей перелік є динамічним та буде оновлюватися та доповнюватися.

Відмова від використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є запорукою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії рф, — додали у відомстві.

Перелік наразі включає 27 відомих програм, пов’язаних з російським ТзОВ «1С»: