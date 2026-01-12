Перебої зафіксували в роботі реєстрів Міністерства юстиції. Фото:

Реєстри Міністерства юстиції України перестали працювати у понеділок, 12 січня.

Наразі «лягли» Реєстр боржників, реєстр Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) та низка інших реєстрів. Причиною є перебої з світло на одному з центрів обробки даних. Про це Національні інформаційні системи повідомили у Telegram.

У зв’язку з перебоями електропостачання на одному з центрів обробки даних можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже вживаються заходи щодо відновлення та стабілізації електропостачання.

Нагадаємо, вдень 12 січня Київ та Київська область перейшли на екстрені відключення світла. Планові графіки не діють.

У Міністерстві енергетики України пояснили, що причиною запровадження екстрених відключень стали вкрай серйозні та масштабні пошкодження енергосистеми після безпрецедентних обстрілів, а також низькі температури і негода.