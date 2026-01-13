Дрони атакували Орловську ТЕЦ та окуповану Макіївку. Фото:

Невідомі безпілотники ввечері 12 січня атакували російське місто Орел.

Ціллю дронів була ТЕЦ. Внаслідок прильоту по енергетичному об'єкту виникла пожежа. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Також вибухи гриміли в окупованій Макіївці в Донецькій області. Місцеві жителі повідомили про масштабну пожежу у промисловій або складській зоні міста, що перебуває під контролем російських окупаційних сил. У мережі оприлюднили фото й відео з яскравими спалахами, що характерно для детонації боєприпасів або пального.

Нагадаємо, 12 січня в місті Новочеркаськ Ростовської області РФ місцева теплоелектростанція зазнала атаки дронів. На об'єкті виникла пожежа, а на місце події прибули спецслужби.