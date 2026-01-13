Новини
Дрони атакували Орловську ТЕЦ та окуповану Макіївку (ФОТО)

Невідомі безпілотники ввечері 12 січня атакували російське місто Орел.

Ціллю дронів була ТЕЦ. Внаслідок прильоту по енергетичному об'єкту виникла пожежа. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Також вибухи гриміли в окупованій Макіївці в Донецькій області. Місцеві жителі повідомили про масштабну пожежу у промисловій або складській зоні міста, що перебуває під контролем російських окупаційних сил. У мережі оприлюднили фото й відео з яскравими спалахами, що характерно для детонації боєприпасів або пального.

Нагадаємо, 12 січня в місті Новочеркаськ Ростовської області РФ місцева теплоелектростанція зазнала атаки дронів. На об'єкті виникла пожежа, а на місце події прибули спецслужби.

