В Україні штрафуватимуть за порушення в націнках на ліки

Уряд штрафуватиму за порушення в націнках на лікарські засоби — Свириденко

14 січ 2026, 12:53
В Україні відстежуватимуть ціни на ліки в аптеках й штрафуватимуть за порушення в націнках.

Про це сьогодні, 14 січня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози, — наголосила вона. — Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках Уряд буде реагувати і штрафувати таких субʼєктів господарювання.

За словами Свириденко, буде визначено список ліків, за яким Міністерство охорони здоров’я разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках.

Щотижневі звіти подаватимуться Кабінету Міністрів, — додала вона.

