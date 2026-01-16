В Україні розширюють перелік критичної інфраструктури

Всі будинки з електроопаленням віднесені до об'єктів критичної інфраструктури для забезпечення безперебійного електропостачання, за винятком аварійних відключень,

Про це сьогодні, 16 січня, під час Години запитань до уряду у Верховної Ради заявив віце-прем'єр міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Усі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури урядом прийняті, оформлені протокольно. Незабаром будуть внесені зміни до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки не будуть виключатись, за винятком аварійних відключень, коли критична інфраструктура відключається також, — наголосив він.

Міністр додав, що у Києві, що за даними міської влади, у стадії підключення до тепла після російської атаки 9 січня перебувають 182 будинки. Шмигаль зазначив, що до багатьох з них потрібно підключити електрогенератори, чим зараз і займаються усі відповідальні органи, зокрема йде доставка таких генераторів з інших регіонів.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»