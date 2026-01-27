Годинник Судного дня перевели рекордно близько до півночі, скріншот відео

Годинник Судного дня — це проект, який з 1947 року веде американський журнал Bulletin of the Atomic Scientists, створений авторами ядерної зброї.

Годинник показує символічний час, що відокремлює людство від дня глобальної рукотворної катастрофи (час до опівночі). Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу і залучених експертів (SASB), серед яких вісім нобелівських лауреатів.

З 1947 року годинник переводили 27 разів — востаннє сьогодні, 27 січня 2026 року. Про це повідомляється на сайті журналу.

Тепер стрілка годинника показує 23:58:35 — тобто за 85 секунд від опівночі, що є рекордним показником і відображає стан безпрецедентної небезпеки, з якою зіткнувся світ. Рік тому годинник показував 89 секунд до опівночі.

Зазначається, що до погіршення ситуації у 2026 році призвели такі фактори:

зростаючі загрози ядерної зброї;

руйнівні технології, такі як безконтрольний штучний інтелект;

численні проблеми біологічної безпеки, зокрема подальший розвиток біологічної зброї та загроза створення так званого «дзеркального життя», здатного уникати імунну систему;

триваюча кліматична криза;

зростання націоналістичних автократій у країнах по всьому світу;

руйнування міжнародних домовленостей;

поширення дезінформації.

У SASB наголошують, що все ще є багато способів відтягнути людство від краю прірви: