Стрілки годинника Судного дня перевели на секунду вперед. Фото:

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Стрілки годинника Судного дня перевели ближче до ядерного апокаліпсиса.

Вчені-атомники перевели стрілки годинника Судного дня на секунду вперед — тепер він показує 89 секунд до ядерної півночі. Причинами такої дії стали ядерний ризик, зміна клімату, потенційне зловживання досягненнями біологічної науки та низки інших новітніх технологій, таких як штучний інтелект. Також важливим чинником є й війна в Україні. Про це повідомила організація Bulletin of the Atomic Scientists.

За словами голови Ради з питань науки і безпеки Bulletin of the Atomic Scientists Даніеля Хольца, російське вторгнення в Україну продовжує залишатися великим джерелом ядерного ризику.

Цей конфлікт може перерости в застосування ядерної зброї в будь-який момент через необдумане рішення або через нещасний випадок і прорахунки, — наголосив вчений.

Такод науковці вважають джерелом нестабільності й війни на Близькому Сході, військовий тиск Китаю на Тайвань та випробування КНДР різноманітних балістичних ракет.

Як відомо, проект «Годинник Судного дня» запустили в 1947 році в Чиказькому університеті творці першої американської ядерної бомби. Тоді його стрілки показували 7 хвилин до півночі.

Нагадаємо, на початку січня тоді ще держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія серйозно розглядала застосування ядерної зброї в Україні, але Китай відмовив її від цього. США були «дуже стурбовані» тим, що глава рф володомир путін, схоже, принаймні розглядав ядерний варіант.