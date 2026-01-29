Росіяни вночі атакували Україну 105 безпілотниками. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211742-rf-vnochi-zapustyla-po-ukrayini-105-droniv-buly-vluchannya-na-semy-lokaciyah.html

Ракурс

Російська Федерація вночі 29 січня атакувала Україну 105 безпілотниками.

Ворог запускав ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів із російських Брянська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму. Близько 70 дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам вдалося знешкодити 84 ворожі БпЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни. А 18 безпілотників влучили на семи локаціях.

У Дніпропетровській області двоє осіб постраждали внаслідок нічних обстрілів. У ДСНС поінформували, що у Миколаївській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків віком 43 та 34 років. горів будинок культури та автомобіль.

Також горіли автівки у Богданівській громаді Павлоградського району, а на території Піщанської громади Самарівського району спалахнула будівля кав’ярні.

У Кривому Розі ворожа атака пошкодила одноповерхову будівлю та два легкові автомобілі.

Також окупанти вночі били й по Одесі. У міській військовій адміністрації заявили про пошкодження об'єкта інфраструктури. Виникла пожежа на промисловому об'єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня російські безпілотники атакували приватний сектор міста Вільнянськ, що в Запорізькому районі. Троє людей загинули, ще троє осіб дістали поранення. У приватному секторі був знищений житловий дім, ще сім осель пошкоджено.