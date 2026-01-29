США, Гренландія та Данія розпочали дипломатичні переговори. Фото:

США, Гренландія та Данія розпочали дипломатичні переговори.

У середу, 29 січня, старші посадовці Данії, Гренландії та Сполучених Штатів зустрілися для «обговорення того, як можна врахувати американські побоювання щодо безпеки в Арктиці, водночас дотримуючись червоних ліній Королівства». Про це повідомило агентство Reuters.

Раніше державний секретар Марко Рубіо заявив, що американці проводять технічні зустрічі на рівні данських та гренландських чиновників. Перемовини розпочалися після того, як президент Дональд Трамп на минулому тижні заявив про досягнення «рамок майбутньої угоди». Перемовини також спрямовані на зниження політичної напруженості навколо питання острова.

Медіа пишуть, що Сполучені Штати прагнуть посилити свою роль у забезпеченні безпеки в регіоні, не вимагаючи при цьому повної передачі американцям прав на острів від Данії.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що адміністрація США відмовилась від ідеї захоплення Гренландії через загрозу оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. Представники Республіканської та Демократичної партії висловили занепокоєння тим, що Трамп може здійснити військову операцію на острові без згоди Конгресу. Політики хвилюються, що президент може здійснити операцію, схожу на операцію у Венесуелі.

Джерело: Reuters