Знищення ворожих дронів, скріншот відео

Ракурс

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні, 29 січня, на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео, котре показує моменти збиття низки ворожих дронів українською зброєю.

Бойова робота Сил оборони України. Збиття ворожих дронів українською зброєю, — вказано у відео.

Яка саме зброя застосовувалася, не уточнюється. Ймовірно, це дрони-перехоплювачі.