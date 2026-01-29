Новини
Знищення ворожих дронів, скріншот відео

Знищення ворожих дронів українською зброєю показав Генштаб ЗСУ (ВІДЕО)

29 січ 2026, 16:34
Генеральний штаб ЗСУ сьогодні, 29 січня, на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео, котре показує моменти збиття низки ворожих дронів українською зброєю.

Бойова робота Сил оборони України. Збиття ворожих дронів українською зброєю, — вказано у відео.

Яка саме зброя застосовувалася, не уточнюється. Ймовірно, це дрони-перехоплювачі.

