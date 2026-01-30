Наслідки російського удару по Харківщині 30 січня, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 січня, завдали ракетного удару по складській будівлі фабрики «Філіп Морріс Україна», яка нині не працює.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила керівниця з комунікацій компанії Вікторія Ілінська.

Вночі внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено частину нашої харківської фабрики Філіп Морріс в Україні, — зазначила вона.

За словами Ілінської, черговий персонал перебував в укриттях, тож постраждалих немає.

Вона зазначила, що харківська фабрика компанії залишається призупиненою з перших днів повномасштабного російського вторгнення, все виробництво зараз відбувається на новій львівській фабриці, яку відкрили у 2024 році. Зокрема, там працюють 250 співробітників із Харкова.

Прес-служба ДСНС Харківщини повідомляє, що внаслідок російської ракетної атаки по складській будівлі спалахнула масштабна пожежа площею понад 5 тис. кв. м, також сталася руйнація будівельних конструкцій.