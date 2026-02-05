Рашисти за добу втратили 770 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 243 тис. 840 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 770 осіб. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 642 танки;

23 тис. 996 бойових броньованих машин;

36 тис. 975 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 636 одиниць РСЗВ;

1 тис. 293 одиниці засобів ППО;

435 літаків;

347 гелікоптерів;

125 тис. 94 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 245 одиниць крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

77 тис. 149 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 62 одиниці спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 133 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів (застосував три ракети), 96 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 7 тис. 880 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 971 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 89 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

Покровське, Великомихайлівка, Мечетне Дніпропетровської області;

Зелене, Залізничне, Чарівне, Воздвижівка, Верхня Терса, Різдвянка, Комишуваха Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один пункт управління БПЛА, дві гармати та реактивну систему залпового вогню російських загарбників.