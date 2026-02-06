Росіяни окупували село на Харківщині, стверджують. Карта: DeepState

Армія Російської Федерації атакувала село у Харківській області.

Загарбники змогли захопити населений пункт Дегтярне, а також розширили зону контролю на Сумщині та Донеччині. Загалом ворог зумів просунутися на чотирьох ділянках фронту. Про це аналітичний проект DeepState 6 лютого повідомив у Telegram.

Зазначається про просування росіян поблизу Грабовського у Сумській області та Никифорівки в Донецькій області. Також армія РФ просунулася у Курській області Росії біля села Мілаївка.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора. На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів, а на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак.

Нагадаємо, 3 лютого аналітики DeepState інформували, що Сили оборони України відновили положення у Куп’янську в Харківській області. Водночас тоді ворог просунувся поблизу Удачного, Гришиного та Привілля Донецької області.