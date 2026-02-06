На Київщині від голоду та холоду помер оператор фільму «Пропала грамота»

Оператор фільму «Пропала грамота» помер від холоду, фото: YouTube / KyivMusicFilm

На Київщині у селищі Ворзель 4 лютого у віці 82 років від виснаження помер кінооператор Павло Лойко, який працював на кіностудії імені Олександра Довженка і брав участь у зйомках відомої кінострічки «Пропала грамота».

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила сусідка Лойка, дружина покійного композитора Ігоря Поклада Світлана Поклад.

Вночі помер сусід… І тепер найстрашніше. Він помер від голоду та холоду, — зазначила поклад. — Сімʼя — він і дружина… Більше нікого. На жаль, вони були відлюдниками, нікого в своє життя не пускали.

За словами Поклад, дружина померлого розповіла їй, що вони два тижні «сиділи на воді, бо не було грошей на їжу». 4 лютого серце чоловіка не витримало і зупинилося.

Староста селища Вячеслав Преподобний повідомив, що Павла Лойка поховають за рахунок місцевого бюджету.

Сім’я перебуває у складних життєвих обставинах. Жінці, яка залишилася без чоловіка, було запропоновано допомогу соціальних служб громади, а також можливість проходження лікування в медичному закладі. Від запропонованої допомоги вона категорично відмовилася, — зазначив він.

Павло Лойко народився у липні 1943 року, закінчив Всеросійський державний інститут кінематографії, впродовж багатьох років працював кінооператором на кіностудії імені Олександра Довженка. У Ворзелі проживав з 1990-х років.