Ракурс
Додаток «Резерв+» тимчасово не працюватиме, фото: Google Play

«Резерв+" тимчасово не працюватиме 7 лютого — Міноборони

6 лют 2026, 22:37
Застосунок «Резерв+" завтра, 7 лютого, тимчасово не працюватиме.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

7 лютого з 00.00 до 01.00 у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі «Оберіг» проходитимуть планові технічні роботи, — розповіли у відомстві.

У Міноборони закликають заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа, щоб завжди мати його під рукою. Для цього слід на головному екрані застосунку натиснути плюс та вибрати «Завантажити PDF».

Роботи завершаться о 01.00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі, — додали в Міноборони.

Джерело: Ракурс


