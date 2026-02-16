Новини
Знешкодження російського реактивного снаряда, фото: ДСНС

Залишки російського реактивного снаряда виявили поблизу проїжджої частини на Запоріжжі (ФОТО, ВІДЕО)

16 лют 2026, 19:39
На Запоріжжі сапери ДСНС знешкодили залишки російського реактивного снаряда від системи залпового вогню.

Про це сьогодні, 16 лютого, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Небезпечну знахідку виявили поблизу проїжджої частини місцеві жителі. Фахівці вилучили та транспортували його до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення вибухонебезпечного предмета:

  • не підходьте;
  • не чіпайте його;
  • телефонуйте 101.

Джерело: Ракурс


