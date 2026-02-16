Знешкодження російського реактивного снаряда, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n212090-zalyshky-rosiyskogo-reaktyvnogo-snaryada-vyyavyly-poblyzu-proyijdjoyi-chastyny-na-zaporijji-foto.html

Ракурс

На Запоріжжі сапери ДСНС знешкодили залишки російського реактивного снаряда від системи залпового вогню.

Про це сьогодні, 16 лютого, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Небезпечну знахідку виявили поблизу проїжджої частини місцеві жителі. Фахівці вилучили та транспортували його до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення вибухонебезпечного предмета: