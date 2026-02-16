Ракурсhttps://racurs.ua/
Знешкодження російського реактивного снаряда, фото: ДСНС
Залишки російського реактивного снаряда виявили поблизу проїжджої частини на Запоріжжі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n212090-zalyshky-rosiyskogo-reaktyvnogo-snaryada-vyyavyly-poblyzu-proyijdjoyi-chastyny-na-zaporijji-foto.htmlРакурс
На Запоріжжі сапери ДСНС знешкодили залишки російського реактивного снаряда від системи залпового вогню.
Про це сьогодні, 16 лютого, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.
Небезпечну знахідку виявили поблизу проїжджої частини місцеві жителі. Фахівці вилучили та транспортували його до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення, — розповіли у відомстві.
У ДСНС наголошують — у разі виявлення вибухонебезпечного предмета:
- не підходьте;
- не чіпайте його;
- телефонуйте 101.