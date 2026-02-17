Троє працівників Слов’янської ТЕЦ загинули через атаку російського безпілотника, фото: «Вікіпедія»

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 лютого, здійснили чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України

В результаті на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також фіксується порушення теплопостачання міст Суми та Одеса. Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, повідомляє прес-служба відомства.

Крім того, вранці російський безпілотник атакував автомобіль з працівниками Слов’янської ТЕС — троє людей загинули.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, — зазначають в Міненерго.

Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення.