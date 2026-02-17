Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки удару російського дрона у Миколаївці, фото: ДСНС
Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль на Донеччині — троє загиблих (ФОТО)
На Донеччині російські загарбники сьогодні, 17 лютого, близько 7.30 вдарили FPV-дроном з бойовою частиною по автомобілю «ВАЗ 2109», що рухався вулицею у місті Миколаївка Краматорського району.
В результаті загинули троє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
Усі троє загиблих — жителі Слов’янська:
- двом було 58 років;
- ще одному — 44 роки.
Ще один чоловік, віком 30 років, зазнав поранень. Його госпіталізували з вибуховою травмою, переломами, численними осколковими ранами голови.
Нагадаємо, раніше сьогодні Міністерство енергетики України повідомило про загибель трьох працівників Слов’янської ТЕС внаслідок удару російського дрона по автомобілю.