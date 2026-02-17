Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару російського дрона у Миколаївці, фото: ДСНС

Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль на Донеччині — троє загиблих (ФОТО)

17 лют 2026, 14:27
999

На Донеччині російські загарбники сьогодні, 17 лютого, близько 7.30 вдарили FPV-дроном з бойовою частиною по автомобілю «ВАЗ 2109», що рухався вулицею у місті Миколаївка Краматорського району.

В результаті загинули троє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Усі троє загиблих — жителі Слов’янська:

  • двом було 58 років;
  • ще одному — 44 роки.

Ще один чоловік, віком 30 років, зазнав поранень. Його госпіталізували з вибуховою травмою, переломами, численними осколковими ранами голови.

Наслідки удару російського дрона у Миколаївці, фото: ДСНС

Наслідки удару російського дрона у Миколаївці, фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, раніше сьогодні Міністерство енергетики України повідомило про загибель трьох працівників Слов’янської ТЕС внаслідок удару російського дрона по автомобілю.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів