Наслідки удару російського дрона у Миколаївці, фото: ДСНС

На Донеччині російські загарбники сьогодні, 17 лютого, близько 7.30 вдарили FPV-дроном з бойовою частиною по автомобілю «ВАЗ 2109», що рухався вулицею у місті Миколаївка Краматорського району.

В результаті загинули троє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Усі троє загиблих — жителі Слов’янська:

двом було 58 років;

ще одному — 44 роки.

Ще один чоловік, віком 30 років, зазнав поранень. Його госпіталізували з вибуховою травмою, переломами, численними осколковими ранами голови.

Нагадаємо, раніше сьогодні Міністерство енергетики України повідомило про загибель трьох працівників Слов’янської ТЕС внаслідок удару російського дрона по автомобілю.