Знищення російських безпілотників, скріншот відео

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 лютого, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Командування Повітряних сил ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує, сили ППО збивали російські безпілотники.

Бойова робота протиповітряної оборони під час комбінованого удару у ніч на 17 лютого 2026 року, — вказано в описі відео.

На відео показано знищення ворожих засобів ураження за допомогою наземних сил ППО та авіації, зокрема — використання кулеметів, дронів-перехоплювачів та ракет.