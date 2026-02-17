Читайте також
Знищення російських безпілотників, скріншот відео
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 лютого, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Командування Повітряних сил ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує, сили ППО збивали російські безпілотники.
Бойова робота протиповітряної оборони під час комбінованого удару у ніч на 17 лютого 2026 року, — вказано в описі відео.
На відео показано знищення ворожих засобів ураження за допомогою наземних сил ППО та авіації, зокрема — використання кулеметів, дронів-перехоплювачів та ракет.