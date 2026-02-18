В Україні лише за лютий сталися десятки випадків отруєння чадним газом, фото: ДСНС

В Україні з початку лютого 2026 року зафіксовані загалом 58 випадків отруєння чадним газом, з них 27 — внаслідок використання альтернативних джерел енергії та опалення.

Загинули 17 людей, ще 54 постраждали, в тому числі 22 дітей. Про це сьогодні, 18 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема, на Харківщині у селищі Подвірки Солоницівської громади чадним газом отруїлися п’ятеро людей.

До медичного закладу госпіталізували чоловіка, 2 жінок та 2 дітей. За попередніми даними, причиною отруєння стала несправність системи газового опалення. На місці події працював офіцер-рятувальник громади, — зазначили у ДСНС.

Рятувальники наголошують — чадний газ не має запаху й кольору, але вкрай небезпечний для життя: