В Україні лише за лютий сталися десятки випадків отруєння чадним газом, фото: ДСНС

18 лют 2026, 15:00
В Україні з початку лютого 2026 року зафіксовані загалом 58 випадків отруєння чадним газом, з них 27 — внаслідок використання альтернативних джерел енергії та опалення.

Загинули 17 людей, ще 54 постраждали, в тому числі 22 дітей. Про це сьогодні, 18 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема, на Харківщині у селищі Подвірки Солоницівської громади чадним газом отруїлися п’ятеро людей.

До медичного закладу госпіталізували чоловіка, 2 жінок та 2 дітей. За попередніми даними, причиною отруєння стала несправність системи газового опалення. На місці події працював офіцер-рятувальник громади, — зазначили у ДСНС.

Рятувальники наголошують — чадний газ не має запаху й кольору, але вкрай небезпечний для життя:

Закликаємо дотримуватися правил безпеки та регулярно перевіряти справність обладнання й вентиляції. Подбайте про власну безпеку — встановіть у помешканні датчик чадного газу. Це може врятувати життя вам і вашим близьким!

В Україні лише за лютий сталися десятки випадків отруєння чадним газом, фото: ДСНС

