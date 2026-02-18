Сили оборони вразили низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони вразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях України та у РФ.

Про це сьогодні, 18 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Так. у ніч на сьогодні уражено:

у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької області) — район зосередження підрозділу БпЛА противника;

у районі населеного пункту Токмак (ТОТ Запорізької області) — майстерню БпЛА;

у районі населеного пункту Старомлинівка (ТОТ Донецької області) — вузол зв’язку;

у тимчасово окупованому Донецьку — зосередження військової техніки окупантів.

Крім того:

вчора, 17 лютого, у районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.

у районі населеного пункту Сальне (Курська область РФ) та у районі міста Родинське (ТОТ Донецької області) уражено пункти управління БпЛА противника.