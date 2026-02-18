Новини
Ракурс
Сили оборони вразили низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони вразили пускову установку ЗРК С-300ВМ та пункти управління БпЛА рашистів — Генштаб

18 лют 2026, 18:57
Сили оборони вразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях України та у РФ.

Про це сьогодні, 18 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Так. у ніч на сьогодні уражено:

  • у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької області) — район зосередження підрозділу БпЛА противника;
  • у районі населеного пункту Токмак (ТОТ Запорізької області) — майстерню БпЛА;
  • у районі населеного пункту Старомлинівка (ТОТ Донецької області) — вузол зв’язку;
  • у тимчасово окупованому Донецьку — зосередження військової техніки окупантів.

Крім того:

  • вчора, 17 лютого, у районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.
  • у районі населеного пункту Сальне (Курська область РФ) та у районі міста Родинське (ТОТ Донецької області) уражено пункти управління БпЛА противника.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Джерело: Ракурс


