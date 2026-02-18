У Миколаєві через негоду школи переводять на дистанційний режим

Школи у Миколаєві переводять на дистанційний режим, фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві через погіршення погоди — пориви вітру та ожеледицю — школи із 19 лютого переводять на дистанційний режим.

Про це сьогодні, 18 лютого, у своєму Telegam-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

19 лютого школи переводимо на дистанційний режим. Це пов’язано з погіршенням погоди у Миколаєві, — розповів Сєнкевич.

Дитячі садки продовжать працювати.

Розуміємо, що не всі батьки мають можливість залишити маленьких дітей удома, тому садочки продовжують роботу, — зазначив мер Миколаєва.

Прошу батьків врахувати це під час планування дня. Будьте уважні на дорогах і бережіть себе та дітей, — додав він.

Сєнкевич зазначив, що спецтехніка у місті працює весь день і продовжить робу вночі. Дороги обробляють протиожеледними матеріалами, посипають тротуари та зупинкові комплекси.

Також протягом ночі будуть залучені три тролейбуси та два трамваї для очищення контактної мережі — це потрібно, щоб вранці громадський транспорт зміг вийти на лінії без затримок.

Нагадаємо, 19 лютого у низці регіонів України очікується погіршення погодних умов. Через ожеледицю на дорогах оголошено I рівень небезпеки (жовтий).