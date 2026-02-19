Наступний раунд переговорів теж буде у Швейцарії — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n212155-nastupnyy-raund-peregovoriv-tej-bude-u-shveycariyi-zelenskyy.htmlРакурс
Наступний раунд мирних переговорів теж відбудеться у Швейцарії.
Про це в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Українська правда».
Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і в мене буде більш детальна інформація, ніж зараз у телефоні, — зазначив він.
Зеленський наголосив на важливості того, що переговорний процес проходив саме в Європі:
Думаю, хороший момент у тому, що зустріч відбулася у Швейцарії. Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут.
Джерело: «Українська правда»