Пірс Морган та Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n212155-nastupnyy-raund-peregovoriv-tej-bude-u-shveycariyi-zelenskyy.html

Ракурс

Наступний раунд мирних переговорів теж відбудеться у Швейцарії.

Про це в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Українська правда».

Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і в мене буде більш детальна інформація, ніж зараз у телефоні, — зазначив він.

Зеленський наголосив на важливості того, що переговорний процес проходив саме в Європі:

Думаю, хороший момент у тому, що зустріч відбулася у Швейцарії. Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут.

Джерело: «Українська правда»