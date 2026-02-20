Ракурсhttps://racurs.ua/
Знешкодження російського «шахеда», фото: ДСНС Чернігівщини
Ворожий «шахед» знешкодили на акваторії Київського водосховища (ФОТО, ВІДЕО)
На акваторії Київського водосховища вчора, 19 лютого, сапери знищили ворожий безпілотний літальний апарат.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.
Операція з ліквідації вибухонебезпечного предмета ускладнювалася тим, що БпЛА знаходився на значній відстані від берега, — розповіли у ДСНС.
Додаткову небезпеку становив нестійкий льодовий покрив, що унеможливлювало безпечне пересування, тож піротехніків до місця знаходження небезпечної знахідки доставили за допомогою снігоболотоходу «Богун».
Після обстеження безпілотника фахівці здійснили його контрольоване знищення з дотриманням усіх заходів безпеки, — зазначили у ДСНС.
Рятувальники наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів заборонено торкатися їх або самостійно переміщувати. Про знахідку необхідно негайно повідомити за номерами 101 або 102.