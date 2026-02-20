Новини
Ракурс
Знешкодження російського «шахеда», фото: ДСНС Чернігівщини

Ворожий «шахед» знешкодили на акваторії Київського водосховища (ФОТО, ВІДЕО)

20 лют 2026, 20:49
999

На акваторії Київського водосховища вчора, 19 лютого, сапери знищили ворожий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Операція з ліквідації вибухонебезпечного предмета ускладнювалася тим, що БпЛА знаходився на значній відстані від берега, — розповіли у ДСНС.

Додаткову небезпеку становив нестійкий льодовий покрив, що унеможливлювало безпечне пересування, тож піротехніків до місця знаходження небезпечної знахідки доставили за допомогою снігоболотоходу «Богун».

Після обстеження безпілотника фахівці здійснили його контрольоване знищення з дотриманням усіх заходів безпеки, — зазначили у ДСНС.

Рятувальники наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів заборонено торкатися їх або самостійно переміщувати. Про знахідку необхідно негайно повідомити за номерами 101 або 102.

Джерело: Ракурс


