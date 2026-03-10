Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Україна відправила на Близький Схід три професійні команди, які працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

Про це сьогодні, 10 березня, під час брифінгу розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Цензор.НЕТ».

За його словами, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Там вони допомагатимуть із питаннями безпеки та протидії безпілотникам.

Зеленський зазначив, що в обмін на допомогу на Близькому Сході Україна розраховує отримати ракети для систем протиповітряної оборони — зокрема дефіцитні ракети РАС-2 і більш сучасні РАС-3, які використовуються у системах Patriot.

Він наголосив, що Київ порушуватиме це питання у перемовинах із країнами Близького Сходу, які запитали дронову допомогу.

Також Зеленський підтвердив інформацію, яка з’явилася у ЗМІ, Україна ще минулого року пропонувала США угоди щодо перехоплювачів безпілотників. Завдяки цьому Київ міг би профінансувати власне виробництво. За його словами, ця угода актуальна для США зараз.

Навіть країни, які намагалися самостійно використовувати дрони-перехоплювачі, переконалися, що без українських фахівців та технологій це працює значно гірше, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що ефективність системи залежить не лише від самих перехоплювачів, а й від комплексної інфраструктури: підготовки операторів, програмного забезпечення, радарного поля та інших технічних компонентів.

