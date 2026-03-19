Міну та артилерійський снаряд часів Другої світової виявили на Львівщині

На Львівщині виявили боєприпаси часів Другої світової війни, фото: ДСНС Львівщини

Ракурс

На Львівщині впродовж останніх днів виявили мінометну міну та артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Про це сьогодні, 19 березня, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Зазначається, що:

17 березня рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Запитів Львівського району під час прогулянки в лісі виявлено предмет, ззовні схожий на 82-мм мінометну міну часів Другої світової війни;

18 березня рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Йосипівка Золочівського району під час земляних робіт в полі виявлено 76-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

За фактом виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи та подано заявку до Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України на вилучення та знищення боєприпасів, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують, що в разі виявлення підозрілого предмета: