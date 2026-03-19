Міну та артилерійський снаряд часів Другої світової виявили на Львівщині
На Львівщині впродовж останніх днів виявили мінометну міну та артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
Про це сьогодні, 19 березня, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.
Зазначається, що:
- 17 березня рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Запитів Львівського району під час прогулянки в лісі виявлено предмет, ззовні схожий на 82-мм мінометну міну часів Другої світової війни;
- 18 березня рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Йосипівка Золочівського району під час земляних робіт в полі виявлено 76-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
За фактом виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи та подано заявку до Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України на вилучення та знищення боєприпасів, — розповіли у відомстві.
У ДСНС наголошують, що в разі виявлення підозрілого предмета:
- не торкайтеся до нього — це може призвести до вибуху;
- не намагайтеся перенести або розібрати предмет;
- не кидайте небезпечний предмет у вогонь;
- про знахідну слід негайно повідомити за номерами «101» або «102».