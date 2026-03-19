У Росії відправили в психіатричну клініку провладного блогера, який заявив, що перестав підтримувати Путіна

Ілья Ремесло, фото: «Новая газета»

Російського провладного блогера Ілью Ремесло, який кілька днів виступив з різкою критикою диктатора Володимира Путіна, невдовзі госпіталізували до психіатричної клініки у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

42-річний Ремесло раніше був одним із найбільш активних опонентів російської опозиції, зокрема його доноси відіграли помітну роль у кримінальних справах проти створеного опозиціонером Олексієм Навальним «Фонду боротьби з корупцією». Так, він був свідком з боку обвинувачення у суді в одній зі справ проти Навального.

За оцінками ФБК, Ремесло співпрацював з путінськими силовиками щонайменше з 2015 року.

Увечері 17 березня цього року Ремесло несподівано опублікував у своєму Telegram-каналі велике повідомлення під назвою «П'ять причин, через які я перестав підтримувати Володимира Путіна». Він, зокрема, назвав війну з Україною «абсолютно тупиковою», поскаржився на шкоду економіці Росії, придушення свободи ЗМІ та інтернету, а також заявив, що Путін надто довго перебуває при владі та не поважає своїх виборців.

Тоді з’явилися припущення, що його акаунт зламали, проте наступного дня Ремесло підтвердив, що дійсно опублікував цей пост сам.

Сьогодні, 19 березня, зранку він перестав відповідати на телефонні дзвінки та зник із соцмереж. Як встановило видання «Фонтанка», блогера госпіталізували до петербурзької психіатричної лікарні № 3.

За інформацією російського Telegram-каналу Baza, Ремесло перебуває у 16-му відділенні цього медзакладу. Воно спеціалізується на лікуванні чоловіків з симптомами психотичного розладу, що вперше проявилися. Серед пацієнтів у відділенні — люди з мареннями, порушеннями мислення та незв’язною мовою.