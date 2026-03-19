США знімають санкції з низки білоруських банків та підприємств.

З американського санкційного списку будуть виключені Міністерство фінансів Білорусі, Банк розвитку Білорусі та «Белінвестбанк». Також обмеження знімуть з підприємств «Білоруська калійна компанія» та «Білоруськалій», які є головними виробниками калійних добрив. Про це 19 березня під час візиту до Мінська заявив спецпредставник президента США Джон Коул, повідомляє «Пул Первого».

За його словами, скасування обмежень відбудеться швидко. Це питання було обговорено з американським Мінфіном перед візитом делегації США до Мінська.

Також після цієї стало відомо, що Білорусь звільнить 250 політв’язнів, засуджених за «екстремістськими» статтями. Саме в обмін на це Штати зняли санкції з вищевказаних об'єктів.

Нагадаємо, 18 лютого президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Обмеження передбачають, зокрема, блокування активів та заборону користуватися й розпоряджатися ними, а також повне припинення торговельних операцій.

Джерело: «Пул Первого»