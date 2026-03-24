Наслідки російської атаки, фото: Нацполіція

Російський дрон атакував автомобіль поліції на Сумщині (ФОТО)

24 бер 2026, 18:35
Російський дрон атакував автівку поліції у Сумському районі.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці поверталися після відпрацювання виклику та виконання службових завдань, коли ворожий безпілотник влучив у транспортний засіб, — розповіли у поліції.

Зазначається, що внаслідок удару автомобіль загорівся та був повністю знищений вогнем.

Поліцейські встигли вийти та не постраждали, — додали в поліції.

Наслідки російської атаки, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


