Рашисти атакували енергоінфраструктуру Чернігівщини

Російські загарбники пошкодили енергооб'єкт у Чернігівському районі.

В результаті знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і Чернігівському районі. Про це сьогодні, 25 березня, повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Крім того, російська атака пошкодила енергооб'єкт у Ніжинському районі — знеструмлено близько 62 тисяч абонентів у Ніжинському, Новгород-Сіверському і Прилуцькому районах.

Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація, — зазначають в обленерго.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок ранкової російської атаки без централізованого електропостачання залишилося місто Славутич, котре територіально розташоване в межах Чернігівського району, але юридично підпорядковане органам влади Київщини.

Без світла — близько 21 тисячі мешканців. Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожній оселі, — зазначив він.

За словами Калашника, критична інфраструктура міста переведена на резервні джерела живлення, тепло та водопостачання забезпечені. Соціальні заклади функціонують на генераторах. Зв’язок і інтернет залишаються доступними. Відкриті пункти незламності.