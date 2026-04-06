Жителя Краматорська підозрюють у роботі на російські спецслужби, фото: Донецька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n213046-na-donechchyni-vykryly-koryguvalnyka-yakyy-dopomagav-rashystam-obstriluvaty-kramatorsk-foto.html

Ракурс

Безробітний житель Краматорська коригував російські удари по місту.

Він відстежував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони, по яких ворог планував ударити із різних видів озброєння, включаючи півторатонні авіабомби ФАБ-1500 з крилатим модулем. Про це повідомляють прес-служби СБУ та Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства:

у жовтні 2025 року учасник проросійських Telegram-каналів з власної ініціативи почав співпрацювати з ФСБ РФ;

він збирав для ворога дані про наявність особового складу ЗСУ й перевіряв певні локації у містах Краматорськ, Слов’янськ та Покровськ. Також розкривав місцезнаходження вогневих точок, зокрема, артилерійських установок, військової техніки, складів з боєприпасами й засобів протиповітряної оборони;

інформацію підозрюваний завуальовано випитував у своїх знайомих під час побутових розмов і відслідковував публікації у пабліках. Про деякі локації дізнавався під час пересування містом;

зібрані таким чином дані він відправляв у вигляді текстових повідомлень. Крім того, робив помітки на Google-картах та прикріпляв до повідомлень скріншоти з детальним описом;

чоловік підтримував збройний наступ військ РФ на територію області та у разі окупації населеного пункту сподівався виїхати до держави-агресора.

При обшуках у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Зловмисника затримано, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловікові Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.