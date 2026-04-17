Сили оборони України вчора, 16 квітня, та в ніч на сьогодні, 17 квітня, уразили низку важливих цілей у РФ та на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге (ТОТ Луганської області);
- пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська область РФ), Успенівка та Зелене Запорізької області;
- базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки (Клинкине, ТОТ Донецької області);
- логістичний хаб (Мангуш, ТОТ Донецької області);
- склад зберігання десантно-штурмових катерів (Чорноморське, тимчасово окупований Крим);
- склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Скадовськ (ТОТ Херсонської області), Пантелеймонівка (ТОТ Донецької області) та Довжанськ (ТОТ Луганської області);
- склад матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Сабівка і Ровеньки Луганської області відповідно.
Крім того, за результатами попередніх уражень:
- підтверджено знищення 9 квітня 2026 року лабораторії БпЛА у районі Орлинського (Донецька обласит);
- підтверджено ураження радіолокаційної станції «Небо-М» (Черновєц, Бєлгородська область РФ) у результаті бойової роботи 16 квітня 2026 року;
- підтверджено ураження 15 квітня 2026 року радіолокаційної станції «Подльот» (Новомарьєвка, Ростовська область РФ).
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — зазначили у Генштабі.