Сили оборони знищили важливі цілі на ТОТ та у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України вчора, 16 квітня, та в ніч на сьогодні, 17 квітня, уразили низку важливих цілей у РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге (ТОТ Луганської області);

пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська область РФ), Успенівка та Зелене Запорізької області;

базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки (Клинкине, ТОТ Донецької області);

логістичний хаб (Мангуш, ТОТ Донецької області);

склад зберігання десантно-штурмових катерів (Чорноморське, тимчасово окупований Крим);

склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Скадовськ (ТОТ Херсонської області), Пантелеймонівка (ТОТ Донецької області) та Довжанськ (ТОТ Луганської області);

склад матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Сабівка і Ровеньки Луганської області відповідно.

Крім того, за результатами попередніх уражень:

підтверджено знищення 9 квітня 2026 року лабораторії БпЛА у районі Орлинського (Донецька обласит);

підтверджено ураження радіолокаційної станції «Небо-М» (Черновєц, Бєлгородська область РФ) у результаті бойової роботи 16 квітня 2026 року;

підтверджено ураження 15 квітня 2026 року радіолокаційної станції «Подльот» (Новомарьєвка, Ростовська область РФ).