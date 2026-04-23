Принц Гаррі прибув до Києва, фото: «Укрзалізниця»

https://racurs.ua/ua/n213398-brytanskyy-prync-garri-prybuv-do-kyieva-z-neanonsovanym-vizytom-video.html

Ракурс

Британський принц Гаррі сьогодні, 23 квітня, прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомили прес-служба «Укрзалізниці» та британський журналіст Кріс Шип на своїй сторінці у соцмережі X.

Принц вже вдруге прибув потягом.

Команда залізничників зробила максимум, щоб його дорога була сповнена теплом у цей холодний день і щоб візит до Києва відбувся за розкладом, — зазначили в «Укрзалізниці». — Маємо за честь, що королівські особи обирають українську залізницю.

За інформацією видання ITV News, принц прибув до Києва нічним поїздом із Польщі. На київському вокзалі він заявив, що радий повернутися до України та прагне нагадати світу про виклики, з якими стикається країна:

Добре знову бути в Україні. Я хочу нагадати людям у всьому світі, з чим вона стикається, і підтримати тих, хто щодня працює в надзвичайно складних умовах.

Він наголосив, що Україна «мужньо і успішно захищає східний фланг Європи», та на важливості збереження міжнародної уваги до цієї боротьби.

Очікується, що принц в ході візиту до України:

виступить на Київській безпековій конференції;

підтримає діяльність створеного ним фонду Invictus Games Foundation в Україні;

ознайомиться з роботою гуманітарної організації The Halo Trust, яка займається розмінуванням територій. Halo Trust залучає 1,3 тис. людей до роботи з розмінування в Україні — це найбільша операція в будь-якій точці світу.

BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv. — Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026

https://t.me/UkrzalInfo/7996

Джерело: Кріс Шип, «Укрзалізниця», ITV News